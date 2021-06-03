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Общество3 июня 2021 12:53

В Набережные Челны прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин

После татарстанского автограда он должен, так же в рамках рабочей поездки, отправиться в Ульяновск
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Глава правительства страны проведет совещание о дальнейшем развитии завода «КАМАЗ».

Глава правительства страны проведет совещание о дальнейшем развитии завода «КАМАЗ».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках своей рабочей поездки в Приволжский федеральный округ в Набережные Челны прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня, 3 июня, он проведет совещание о дальнейшем развитии татарстанского автогиганта – завода «КАМАЗ». Кроме этого, он посетит производство предприятия и его научно-технический центр.

После татарстанского автограда Михаил Мишустин планирует отправиться в Ульяновск.