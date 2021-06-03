Глава правительства страны проведет совещание о дальнейшем развитии завода «КАМАЗ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках своей рабочей поездки в Приволжский федеральный округ в Набережные Челны прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня, 3 июня, он проведет совещание о дальнейшем развитии татарстанского автогиганта – завода «КАМАЗ». Кроме этого, он посетит производство предприятия и его научно-технический центр.

После татарстанского автограда Михаил Мишустин планирует отправиться в Ульяновск.