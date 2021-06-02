В Ульяновске предприятиям и бизнесменам дали отсрочку для исполнения новых коронавирусных ограничений

В частности, им дали время, чтобы определить, сколько сотрудников уже привито от коронавируса. Фото: Анастасия Осипова

Для организаций и индивидуальных предпринимателей Ульяновска определили переходный период по внесенным изменениям в указе врио губернатора области Алексея Русских об ограничительных мерах из-за коронавируса.

Согласно документу, нововведения должны вступить в силу с 1 июня. Но власти пошли навстречу предприятиям и бизнесменам, чтобы они успели подготовиться к контрольным мероприятиям по соблюдению новых требований. Так, в Ульяновске им была дана отсрочка до 1 июля, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, в организациях, где число сотрудников, привитых от коронавируса и переболевших им, менее 60% от всего штата, на дистанционную работу придется отправить от 40% не вакцинированных работников, а также людей из группы риска и беременных.

А если в организации первый показатель превышает 60%, то на удаленку придется отправить не менее 10% указанных выше сотрудников.

В связи с этим и была предоставлена та самая отсрочка. Предприятиям и бизнесменам дали время, чтобы определить, в какую из этих двух групп они попадают и сколько людей отправить на дистанционную работу.