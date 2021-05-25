В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу: непривитых отправят на удаленку

Действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом продлили до 30 июня 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 25 мая, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских продлили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом до 30 июня 2021 года. Поэтому, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, жители региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим и социальную дистанцию.

Ограничения продолжат действовать и на проведение массовых мероприятий. Вне зданий они могут проводиться только при согласовании с Оперативным штабом области. Внутри зданий количество участников одного мероприятия не должно превышать 50 человек.

Есть и изменения. Так, для ускорения процесса выработки коллективного иммунитета от коронавируса организации и индивидуальные предприниматели Ульяновской области разделят на две группы.

В первую войдут предприятия, где число привитых от коронавируса и переболевших им – менее 60% от всего штата, во вторую - с показателем более 60%. Исходя из этого, работодателям поручат перевести своих сотрудников на удаленку.

Соответственно, организациям из первой группы придется отправить на дистанционную работу не менее 40% непривитых сотрудников, в том числе людей из группы риска и беременных. А для предприятий и индивидуальных предпринимателей из второй группы эту планка занизили - на удаленку должны отправиться не менее 10% невакцинированных от всего коллектива.