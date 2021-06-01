В Казани скончался мужчина, пострадавший при наезде на перекрестке улиц Волгоградская и Бондаренко

С места ДТП в больницу тогда на "скорой" увезли трех человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина предпенсионного возраста, который пострадал при автомобильном наезде 31 мая на перекрестке улиц Волгоградская и Бондаренко, от полученных травм скончался в больнице. Также в медучреждении находится и его 18-летняя дочь, которая в момент ДТП была рядом с отцом и ее тоже сбила машина.

Напомним, женщина-водитель отечественной легковушки совершила на этих пешеходов наезд, когда они переходили дорогу по «зебре». Удар был такой силы, что люди, по словам очевидцев, подлетели вверх на несколько метров и упали на асфальт. После этого автомобиль проехал дальше и врезался в стену офисного центра. Ее водителю также понадобилась медицинская помощь.