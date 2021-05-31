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Происшествия31 мая 2021 19:14

В Казани женщина-водитель на легковушке сбила двух пешеходов и врезалась в здание офисного центра

В итоге, с места происшествия госпитализировали трех человек
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Место происшествия.

Место происшествия.

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Наезд на двух пешеходов произошел сегодня, 31 мая, в 18.07 на перекрестке улиц Волгоградская-Бондаренко. По предварительным данным, женщина-водитель отечественной легковушки сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". Пострадавшие - мужчина пенсионного возраста его взрослая дочь, пролетели несколько метров после наезда и упали на асфальт. Сразу после этого сбивший их автомобиль врезался в здание офисного центра.

Место происшествия.

Место происшествия.

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

По предварительным данным, в аварии кроме пешеходов пострадала и та самая женщина-водитель. Все они доставлены в БСМП Казани.

ДТП