В Казани женщина-водитель на легковушке сбила двух пешеходов и врезалась в здание офисного центра

Место происшествия. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Наезд на двух пешеходов произошел сегодня, 31 мая, в 18.07 на перекрестке улиц Волгоградская-Бондаренко. По предварительным данным, женщина-водитель отечественной легковушки сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". Пострадавшие - мужчина пенсионного возраста его взрослая дочь, пролетели несколько метров после наезда и упали на асфальт. Сразу после этого сбивший их автомобиль врезался в здание офисного центра.

Место происшествия. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

По предварительным данным, в аварии кроме пешеходов пострадала и та самая женщина-водитель. Все они доставлены в БСМП Казани.