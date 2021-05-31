После концерта певицы Zivert в Ульяновской области решили усилить контроль за соблюдением масочного режима

Пропускной режим на массовые мероприятия теперь ужесточат. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ситуация с коронавирусом вновь стала ключевой темой для дискуссии на заседании оперштаба по развитию Ульяновской области. Во время обсуждения стало известно, что снижения уровня заболеваемости в регионе нет, прирост новых зараженных за сутки составляет 80-85 человек.

А врио губернатора области Алексей Русских, в свою очередь, зачитал обращение местных жителей: «Прошел концерт певицы Zivert. Около 7 тысяч зрителей, все без масок. На тусовке во Владимирском саду было 1 500 человек, уверен, что масок - ноль».

В связи с этим руководитель региона дал поручение министерствам культуры и спорта ужесточить пропускной режим во время массовых мероприятий и разрешать на них доступ только людей в масках.

- Правоохранительные органы перестали делать замечания. Масочный режим соблюдают только промышленные предприятия. Нужно быть внимательнее, – призвал Русских. - В последнее время многие расслабились. Требования масочного режима исполняют лишь единицы. Последствий долго ждать не придется. Мы и так постоянно лидируем по количеству смертей от коронавируса. Поэтому мы не в праве расслабляться и давать слабину населению.

В итоге врио губернатора Ульяновской области поручил местному оперштабу усилить контроль за соблюдением масочного режима

Напомним, в Казани концерт Zivert так же стал поводом для ужесточения антиковидных мер. Так, осенью 2020 года на выступление певицы пришло более 3 тысяч человек. Большая часть зрителей была без масок. Из-за этого Роспотребнадзор Татарстана вменил организаторам концертов не только выдавать на входе средства индивидуальной защиты, но и следить, чтобы пришедшие надевали их.