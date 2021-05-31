В Татарстане суд освободил беглого экс-сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней девочки

На суде прокурор просил продлить арест для бывшего полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лениногорске суд освободил из-под стражи экс-сотрудника ГИБДД, которого задержали по обвинению в изнасиловании 16-летней девочки. Теперь он находится всего лишь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Хотя прокурор просил продлить арест для бывшего полицейского.

Напомним, по версии следствия, весной 2020 года тогда еще действующий гаишник познакомился с потерпевшей в интернете. В ходе переписке они договорились об очной встрече. На ней полицейский в своем автомобиле и надругался над девочкой. По данному факту было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и секс-насилии.

- Полицейского в сопровождении местных оперативников полиции доставили к зданию следственного комитета в Лениногорске. Но каким-то образом ему удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск и нашли только в июле 2020 года — он скрывался в доме своего друга в одном из сел Лениногорского района, - сообщили подробности побега в правозащитной организации «Зона права».

Отметим, что еще во время поисков беглого гаишника его заочно уволили из полиции по отрицательным мотивам.