2020-07-02T19:16:54+03:00
Происшествия

В Татарстане поймали беглого экс-полицейского, которого заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

Он исчез сразу же после того, как его вызвали на допрос
Дмитрий РОМАНОВ
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Задержанному уже предъявили обвинение и на время следствия отправили под стражу.Задержанному уже предъявили обвинение и на время следствия отправили под стражу.
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В Лениногорском районе Татарстана полицейские закончили «охоту» на своего бывшего коллегу – 28-летнего инспектора ГИБДД. Спустя почти два месяца после его бегства мужчину нашли и задержали. Напомним, в марте этого года его еще как действующего сотрудника МВД вызвали на допрос в следственный комитет, но Бадретдинов не пришел и ударился в бега.

Дело в том, что полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки. Утверждается, что он познакомился с подростком в интернете и надругался над ней на первом же очном свидании.

Как только Бадретдинов сбежал, в МВД Татарстана провели служебную проверку. Она показала его причастность к совершенному преступлению. Гаишника заочно, до его нахождения, уволили из полиции по отрицательным мотивам, а его непосредственных начальников подвергли дисциплинарным взысканиям за отсутствие контроля за подчиненными.

- Задержанному экс-полицейскому после задержания было предъявлено обвинение в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Он уже заключен под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Где все это время прятался бывший гаишник, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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