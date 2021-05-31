"Так больше продолжаться не может": мэр Казани Ильсур Метшин призвал ускорить принятие правил использования электросамокатов

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение за неделю разработать в республике правила пользования электросамокатами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Казани Метшин во время совещания в понедельник, 31 мая, вновь затронул проблему электросамокатов. По его словам, его интернет-приемная мэра, приемные глав администраций районов и в целом вся система городского «Народного контроля» завалена обращениями от пешеходов и автомобилистов с просьбами сделать что-то с пользователями этого вида транспорта.

Для решения этой проблемы, градоначальник поручил заместителю руководителя Исполкома Ильдару Шакирову немедленно собрать круглый стол. В заседании которого должны принять участие операторы аренды самокатов, а также представители прокуратуры и УМВД Казани.

– Люди на самокатах просто «летают». И есть факты, когда этим видом транспорта пользуются нетрезвые люди. Нужно регламентировать это направление, договариваться о том, как и где можно будет пользоваться самокатами. Нет правил – значит, мы эти правила должны установить в диалоге с бизнесом. То, что сейчас творится – это неконтролируемая ситуация, так больше продолжаться не может, – заявил Ильсур Метшин.

Напомним, недавно президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение за неделю разработать в республике правила пользования электросамокатами.