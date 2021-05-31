Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 18:05

"Так больше продолжаться не может": мэр Казани Ильсур Метшин призвал ускорить принятие правил использования электросамокатов

По словам градоначальника, есть факты, когда этим видом транспорта пользуются нетрезвые люди
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение за неделю разработать в республике правила пользования электросамокатами.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение за неделю разработать в республике правила пользования электросамокатами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Казани Метшин во время совещания в понедельник, 31 мая, вновь затронул проблему электросамокатов. По его словам, его интернет-приемная мэра, приемные глав администраций районов и в целом вся система городского «Народного контроля» завалена обращениями от пешеходов и автомобилистов с просьбами сделать что-то с пользователями этого вида транспорта.

Для решения этой проблемы, градоначальник поручил заместителю руководителя Исполкома Ильдару Шакирову немедленно собрать круглый стол. В заседании которого должны принять участие операторы аренды самокатов, а также представители прокуратуры и УМВД Казани.

– Люди на самокатах просто «летают». И есть факты, когда этим видом транспорта пользуются нетрезвые люди. Нужно регламентировать это направление, договариваться о том, как и где можно будет пользоваться самокатами. Нет правил – значит, мы эти правила должны установить в диалоге с бизнесом. То, что сейчас творится – это неконтролируемая ситуация, так больше продолжаться не может, – заявил Ильсур Метшин.

Напомним, недавно президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение за неделю разработать в республике правила пользования электросамокатами.