В Зеленодольске снова загорелся дом в историческом районе «Полукамушки»

Площадь пожара составила 136 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 28 мая, по номеру «101» поступило сообщение о том, что в историческом районе Зеленодольска «Полукамушки» на улице Красный переулок загорелся нежилой дом №7– его давно расселили.

К приезду пожарных огнем были охвачены одна из веранд и кровля здания. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров.

- Ликвидация открытого горения - в 17.39. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Отметим, что дома в «Полукамушках» после расселения горят периодически, в том числе и из-за поджога. Так, например, в апреле этого года там вспыхнули сразу два дома. Площадь пожара тогда составила 181 квадратный метр.