В Зеленодольске неизвестные подожгли два расселенных дома

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
Ночью 6 апреля экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в историческом квартале «Полукамушки» Зеленодольска в переулке Красный возник пожар в расселенных домах №13 и №15. Там горели крыша и веранда соответственно.
С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
Прибывшие на место происшествия пожарные боролись с огнем в течение 45 минут. В итоге горение было ликвидировано.
С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
- Общая площадь пожара 181 квадратный метр. Предполагаемая причина произошедшего – поджог, - сообщают в МЧС Татарстана.
По факту пожара прокуратура проводит проверку.