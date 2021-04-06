В Зеленодольске неизвестные подожгли два расселенных дома

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 6 апреля экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в историческом квартале «Полукамушки» Зеленодольска в переулке Красный возник пожар в расселенных домах №13 и №15. Там горели крыша и веранда соответственно.

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Прибывшие на место происшествия пожарные боролись с огнем в течение 45 минут. В итоге горение было ликвидировано.

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара 181 квадратный метр. Предполагаемая причина произошедшего – поджог, - сообщают в МЧС Татарстана.

По факту пожара прокуратура проводит проверку.