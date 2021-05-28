В Казани планируют запустить электробусы

Один электробус стоит как три обычных автобуса на газомоторном топливе. Фото: metshin.ru

Заместитель главы Исполкома Казани Ильдар Шакиров рассказал во время прямого эфира в Instagram-аккаунте мэрии, что город планирует закупить электробусы.

- Этот вопрос мы рассматриваем, он многогранный. Это не просто приобретение самого подвижного состава, но и электрозарядная инфраструктура, и необходимость в коммуникациях. Мы данный вопрос изучаем. Но я не сомневаюсь, что Казань останется в числе передовиков и в самое ближайшее время мы все-таки добьемся того, чтобы и у нас электробусы были.

Но что мешает запустить электробусы прямо сейчас? Во-первых, это цена, один электробус стоит как три обычных автобуса на газомоторном топливе, то есть за один электробус придется отдать более 35 миллионов рублей. Во-вторых, потребуются зарядные станции. Так, что этот вопрос местными властями пока только изучается.

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