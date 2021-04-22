Наказание для экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина прокуратура запросит у суда 24 мая

Прокуратура также выступила против финансовой экспертизы, которую запросил Мусин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 22 апреля, Вахитовский районный суд Казани отклонил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина о проведении финансовой экспертизы для уточнения суммы причиненного ущерба. Против этого выступил и представитель прокуратуры, который отметил, что проведение данной экспертизы затянет дело.

Суд в итоге объявил перерыв до 24 мая. Тогда начнется прение сторон и прокуратура должна будет запросить для Роберта Мусина наказание.

Напомним, бывшего банкира обвиняют в превышении должностных полномочий. А именно ему вменяют то, что он необоснованно выдавал кредиты, которые не были выплачены, а залог под них был необоснованно возвращен. Вскоре после этого Татфондбанк был признан банкротом. Речь идет об ущербе на 53 миллиарда рублей.