За гибель в пожаре шести человек, в том числе и детей, суд приговорил жителя Чувашии к одному коду колонии-поселения

Данное решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

51-летнего жителя деревни Орнары Урмарского района суд признал виновным по уголовной статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Мужчину приговорили к одному году колони-поселения, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, речь идет о пожаре в новогоднее утро. В доме мужчины в этот момент находилась его сожительницы с двумя взрослыми дочерями, которые привели в гости уже своих дочерей в возрасте четырех, семи и 10 лет. Все они погибли от удушья. Хозяин дома, в свою очередь, смог спастись, но попал в больницу. Как было доказано пожар возник из-за короткого замыкания холодильника, срок эксплуатации которого истек не позднее 2007 года. Его в неотапливаемых сенях установил мужчина и продолжал использовать, несмотря на периодически возникающие посторонние стуки и вибрацию. То есть делал это в нарушение требований безопасности и правил эксплуатации бытовой электротехники, согласно которым бытовые приборы запрещается эксплуатировать при особой сырости в помещении.