В республике возбуждено уголовное дело по статье \\"Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам\\". Напомним, в деревне Орнары Урманского района в новогоднюю ночь сгорел деревянный дом, в огне погибли шесть человек - 50-летняя сожительницы хозяина дома Вера, ее двое дочерей, в том числе 31-летняя Фиолина и ее трое дочерей: 10-летняя Алсу, семилетняя Александра и четырехлетняя Дарина. 51-летний мужчины выжил, ему не потребовалась госпитализация.Во время предварительного расследования выяснилось, что семья Фиолины состояла на учете в Цивильском районе как социально-неблагополучная. Их часть навещали представители органов опеки и попечительства. Накануне празднования Нового года мать перевезла дочерей к своим родственникам в Урмарский район, местные сотрудники органов опеки, получили документы на эту семью, навещали эту семью.- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.