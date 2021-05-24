В Чебоксарах могут ограничить скорость электросамокатов

В ГИБДД Чебоксар также отмечают, что езда на электросамокатах небезопасна с 22.00 до 7.00.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С начала мая 2021 года в «скорую помощь» Чебоксар обратились уже 24 человека, которые получили травмы упав при катании на электросамокате. В связи с этим в администрации города всерьез задумались о введении ограничение скорости этого двухколесного гаджета – до 10 км/ч в местах массового пребывания, а также до 15 км/ч на других территориях.
- Это решение, которое убережет вас, ваших близких и гостей столицы от падений и ушибов, - отмечают в администрации города.
Также ограничение для электросамокатов могут ввести не только по скорости, но и в режим их аренды. Так, например, в ГИБДД Чебоксар отмечают, что езда на электросамокатах небезопасна с 22.00 до 7.00.
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