Сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова досрочно выпустили из колонии-поселения

Ранее суд приговорил молодого человека лишению свободы на три года и девять месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олег Ладыков - сын главы администрации Чекбосар Алексея Ладыкова, получил условно-досрочное освобождение из колонии-поселения. Таким образом, он вышел на свободу раньше срока на один год и восемь месяцев.

Напомним, Ладыков-младший был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за ДТП с пострадавшими. В 2019 году на трассе М-7 возле села Калмыково сын главы администрации Чебоксар за рулем Audi Q7 гнал по дороге с такой скоростью, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После чего иномарку откинуло на отечественный внедорожник УАЗ. От удара оба искореженных авто вылетели с дороги в кювет.

УАЗ перевернулся, его водитель получил сочетанную травму и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позже за медпомощью обратился и его пассажир. Олег Ладыков, в свою очередь, поспешил покинуть место аварии.