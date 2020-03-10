2020-03-10T17:24:32+03:00
Происшествия

Верховый суд Чувашии смягчил приговор сыну сити-менеджеру Чебоксар Олегу Ладыкову

Молодой человек будет отбывать приговор не в колонии общего режима, а в колонии-поселении
Алина ГАБДУЛИНА
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Срок для Олега Ладыкова остался прежним - 3 года и 9 месяцев.Срок для Олега Ладыкова остался прежним - 3 года и 9 месяцев.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Во вторник, 10 марта, Верховный суд Чувашии рассмотрел апелляцию защиты сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова. 21-летний молодой человек был приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима за оставление места ДТП.

Суд смягчил приговор Ладыкова-младшего. Молодой человек теперь будет отбывать наказание в колонии-поселении. При этом срок для него остался прежним.

Напомним, авария, из-за которой представитель "золотой молодежи" отправится в колонию, произошла 22 июля прошлого года. На трассе М-7 возле села Калмыково Ладыков-младший за рулем Audi Q7 гнал по дороге с такой скоростью, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После чего иномарку откинуло на отечественный внедорожник УАЗ. От удара оба искореженных авто вылетели с дороги в кювет.

УАЗ перевернулся, его водитель получил сочетанную травму и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позже за медпомощью обратился и его пассажир. Олег Ладыков же поспешил покинуть место аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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