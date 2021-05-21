В Набережных Челнах из-за гибели студента на стройке завели уголовное дело

ЧП произошло утром 20 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах по факту гибели на стройке 21-летнего студента из Узбекистана возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Как полагают следователи, накануне трагедии молодой человек устроился на работу в стройфирму и проходил стажировку на территории возводимого объекта на улице Усманова.

Во время демонтажа опалубки балкона на пятом этаже студент сорвался вниз и от полученных травм скончался на месте происшествия. При этом на нем в момент падения не было спецодежды и страховочных средств.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.