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Общество20 мая 2021 20:55

Студент челнинского вуза погиб в результате падения на стройке

На месте стройки он проходил стажировку.
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Инцидент произошел во время демонтажа опалубки строящегося дома.

Инцидент произошел во время демонтажа опалубки строящегося дома.

Утром в 33 микрорайоне Набережных Челнов с высоты пятого этажа упал и погиб рабочий стройки. Инцидент произошел во время демонтажа опалубки строящегося дома.

Погибший оказался 21-летним гражданином Узбекистана, студентом одного из вузов в Набережных Челнах. Молодой человек проживал в общежитии университета. За день до гибели устроился разнорабочим в ООО «Строймонтаж-М». На стройке он находился ввиду двухдневной стажировки.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора г. Набережные Челны Айдар Галиев. Идет проверка по факту произошедшего, причины и обстоятельства гибели молодого человека выясняются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки контролирует прокуратура.