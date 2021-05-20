Студент челнинского вуза погиб в результате падения на стройке

Инцидент произошел во время демонтажа опалубки строящегося дома.

Утром в 33 микрорайоне Набережных Челнов с высоты пятого этажа упал и погиб рабочий стройки. Инцидент произошел во время демонтажа опалубки строящегося дома.

Погибший оказался 21-летним гражданином Узбекистана, студентом одного из вузов в Набережных Челнах. Молодой человек проживал в общежитии университета. За день до гибели устроился разнорабочим в ООО «Строймонтаж-М». На стройке он находился ввиду двухдневной стажировки.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора г. Набережные Челны Айдар Галиев. Идет проверка по факту произошедшего, причины и обстоятельства гибели молодого человека выясняются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки контролирует прокуратура.