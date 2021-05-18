В Казани снова побит температурный рекорд

17 мая 2021 года на метеостанции Казань-опорная было зафиксировано +32 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в столице республики снова побит температурный рекорд. Так, в городе днем 17 мая на метеостанции Казань-опорная было зафиксировано +32 градуса. Предыдущий подобный максимум для этого дня был отмечен только в 1898 году. Тогда температура воздуха составила +30,8 градуса.

Отметим, что это не единственный подобный рекорд в Казани за последние несколько дней. Например, 14 мая столбики термометра показали +31,3. Был побит рекорд 2019 года. А 15 мая было зафиксировано +32,4 градуса. Последний раз так жарко в Казани в этот день было только в 1898 году. Тогда температура воздуха достигла +29,6.