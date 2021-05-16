Так жарко не было с конца XIX века: в Казани побит температурный рекорд 1898 года

Показатель превысил предыдущий рекорд почти на 3 градуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани установлен очередной температурный рекорд. Вчера, 15 мая, в столице Татарстана температура воздуха достигла +32,4 градуса.

Максимальные значения показала авиационная метеостанция Казань-Сокол. Тем временем на метеостанции Казань (опорная) было зафиксировано +31,4 градуса, а на авиационной метеостанции в казанском аэропорту – 31,6 градуса тепла.

- Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +29,6 градуса и отмечался в 1898 году, - сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем ранее, 14 мая, в Казани был побит рекорд 2019 года – в пятницу максимальная температура воздуха составила +31,3 градуса.

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, ветер южный, юго-западный умеренный, без осадков. Температура воздуха днем составит до 32 градусов выше нуля.