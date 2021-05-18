Полиция оцепила здание. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани эвакуировали школу №67. Из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе из здания на улицу в срочном порядке вывели более 300 человек. Всех их разместили в соседней школе №135, сообщает мэрия Казани. На месте работают пожарные, полиция и кинологи со служебными собаками. Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, что в городе после стрельбы в гимназии №175 участилось количество сообщений о заложенных в школах взрывных устройств.

Так, например, 15 мая по этой причине эвакуировали школы №18 и №169, гимназии №№7,122 и 171, а также лицей Иннополис. Бомбы так обнаружены и не были.