Погибший при жесткой посадке самолета в Татарстане занимался его ремонтом

Идет доследственная проверка. Фото: прокуратура Татарстана

Приволжское следственное управление на транспорте СК России разбирается в обстоятельствах гибели двух людей при жесткой посадке легкомоторного самолета под Альметьевском (Татарстан).

На данный момент было установлено, что погибший мужчина прибыл на аэродром «Пойма» для проведения ремонтных работ над воздушным судном «Ермак». Он должен был заняться прокачкой шасси воздушного судна. Для этого мужчина запустил мотор и начал движение по взлетно-посадочной полосе. В какой-то момент он произвел взлет, который не был санкционирован. Через некоторое время самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино.

В результате произошедшего погиб сам мужчина и находившаяся, по какой-то причине, с ним в кабине женщина.

Напомним, ЧП произошло 9 мая днем. Чтобы достать тела погибших понадобилась помощь сотрудников МЧС Татарстана. Сейчас по факту произошедшего идет доследственная проверка, также в обстоятельствах произошедшего разбирается и Приволжская транспортная прокуратура.