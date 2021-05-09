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Происшествия9 мая 2021 14:13

В Татарстане в результате жесткой посадки легкомоторного самолета погибли два человека

Причины произошедшего выясняют специалисты, в том числе и сотрудники прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 9 мая, около Альметьевска (Татарстан) в районе полевого аэродрома «Пойма» жесткую посадку совершил легкомоторный самолет «Ермак», принадлежащий местному аэроклубу. В результате катастрофы на месте происшествия погибли, находящиеся в кабине воздушного судна, два человека - мужчина и женщина.

- Разрушений на земле и возгорания нет. Для предотвращения возникновения возгорания пожарные подали пену, а затем совместно со спасателями деблокировали погибших, - рассказали в МЧС Татарстана.

ля предотвращения возникновения возгорания пожарные подали пену.

Фото: МЧС Татарстана

Самолет оказался на земле недалеко от взлетно-посадочной полосы - около села Калейкино.

- По данному факту проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По одной из версий, владелец самолета дал его своему приятелю, чтобы тот смог прокатить на нем по взлетно-посадочной полосе подругу. Во время этого воздушное судно неожиданно взлетело, а после резко ринулось к земле. Также рассматривается и версия угона самолета – погибший взял его без разрешения владельца.

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