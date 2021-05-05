С начала 2021 года в Татарстане из-за загорания сухой травы погибли два человека

Фото: архив МЧС Татарстана

С конца первой декады апреля 2021 года в Татарстане, по сравнению с таким же периодом прошлого года, на треть возросло число возгораний сухой травы. Таких пожаров в республике уже зафиксировано уже 532 и на них погибло два человека. Сообщает МЧС Татарстана.

Там также отмечают, что больше всего загораний сухой травы происходило в Набережных Челнах (69 пожаров), Казани (56 пожаров), а также в Тукаевском (52 пожара), Нижнекамском (49 пожаров), Альметьевском (34 пожара), Заинском (26 пожаров) и Черемшанском (20 пожаров) районах.

- Данные пожары стали возможными из-за несвоевременной очистки земель от мусора, сухой растительности, а также безответственного отношения к вопросам пожарной безопасности граждан и руководителей организаций, - рассказали в МЧС Татарстана.

На владельцев участков, где горела сухая трава, наложили штрафов на сумму 346 тысяч рублей. Речь в том числе идет и о двух главах сельских поселений и 11 должностных лицах.

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