С начала года в Татарстане на пожарах погибли 77 человек. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

С начала 2021 года в Татарстане на 18% возросло число пожаров. Так, их в республике произошло уже 2 053, когда как за аналогичный период 2020-го было зафиксировано 1 595 пожаров. Сообщает МЧС Татарстана.

По данным чрезвычайного ведомства, наибольший рост возгораний зарегистрирован в Тюлячинском, Алькеевском, Мамадышском, Муслюмовском, Новошешминском и Черемшанском районах.

Также печальная статистика с начала 2021 года в Татарстане наблюдается и с числом погибших на пожарах. Жертвами огненной стихии стали 77 человек, что на 71% больше показателей прошлого года.

Кроме того, в республике на треть возросло количество загорания сухой травы, мусора и стерни - уже произошло 532 ландшафтных пожара на площади 34 гектаров.

Из-за чего административные штрафы на сумму 346 тысяч рублей были наложены на 150 лиц. Среди них два главы сельских поселений, 11 должностных лиц и 137 граждан.

В МЧС Татарстана напоминают, что в республике с 26 апреля по 16 мая действует особый противопожарный режим - запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. Во время этого режима штрафы возрастают от двух до двух с половиной раз. Например, для физлица это уже будет не 2 000, а 4 000 рублей.