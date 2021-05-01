Фото: tatmitropolia.ru

В праздник Светлого Христова Воскресения в ночь на 2 мая пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казани возглавит митрополит Кирилл. Так, полунощница там начнется в 23.00, а крестный ход в 23.00. После – в 0.00 в соборе пройдет Пасхальная заутреня и Божественная литургия

А вечером 2 мая митрополит Кирилл совершит в Благовещенском соборе Великую пасхальную вечерню и возглавит встречу Благодатного огня. Начало службы в 16.00.

Всего торжественные богослужения в Татарстане пройдут в 240 храмах, церквях и соборах. За пожарной безопасностью в них будут следить 90 сотрудников Госпожандзора, сообщает МЧС Татарстана.

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