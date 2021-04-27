В пасхальную ночь 2021 в Казани прихожане смогут уехать домой на автобусах

Они довезут людей по восьми направлениям.

2 мая в пасхальную ночь в Казани для верующих организуют подачу спецподачу общественного транспорта. Так в 2.00 на остановку «Центральный стадион» прибудут восемь автобусов, которые развезут жителей во все районы города. Стоит отметить, что остановки будут осуществляться по требованию пассажиров.

В Комитете по транспорту Казани сообщили, что автобусы поедут в следующих направлениях:

- Дербышки;

- жилой массив Азино-1 (через Советскую площадь и ул.Космонавтов);

- жилой массив Азино-1 (через ул.Гвардейская);

- остановка «10-й микрорайон» (через улицы Танковая, Академика Парина, Дубравная, Комиссара Габишева, Академика Завойского);

- жилой массив Мирный;

- Ново-Савиновский район (остановка «Роддом»);

- Авиастроительный район (остановка «Ленинградская»);

- Кировский района (до улицы К.Цеткин и остановки «Горьковское шоссе»).