Как будут работать парковки в Казани с 1 по 10 мая 2021 года

Изменения в режим работы платных парковок пришлось внести из-за решения Путина. Фото: Дмитрий БРУШКО

В связи с тем, что по решение президента России Владимира Путина все дни с 1 по 10 мая 2021 года в стране объявлены нерабочими, власти Казани сделали в этот период все муниципальные парковки бесплатными.

- В связи с празднованием Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, а также предстоящими выходными, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая паркинг будет работать бесплатно. Указом Президента РФ период с 4 по 7 мая объявлен в стране нерабочим, поэтому в эти дни муниципальный паркинг также будет бесплатным, - сообщили в городском комитете по транспорту.

Отметим, что до этого власти Казани также продлили льготный период пользования муниципальными парковками, введенный из-за коронавирусного кризиса. Плата за оставление там автомобиля взимается лишь в будние дни с 07.00 до 18.00. А после 18.00 в будни и полностью в субботние, воскресные, праздничные дни парковки остаются бесплатными.