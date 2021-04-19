Мэрия Казани продлила льготную оплату автопарковки до июля 2021 года

Так, в частности, по субботам и воскресеньям машины там можно ставить бесплатно. Фото: Дмитрий БРУШКО

В этот понедельник, 19 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Казани зам руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров заявил, что льготный режима работы муниципальных парковок продлевается до июля 2021 года. Хотя он должен был действовать до 30 апреля.

Напомним, этот режим почти ровно год назад был введен из-за коронавирусного кризиса для поддержки, прежде всего, предпринимателей. Чтобы они смогли более безболезненно адаптироваться к новым условиям и не потерять свой бизнес.

Льготный режим оплаты услуг муниципальных парковок – это, когда автомобилисты вносят за нее деньги только с 7.00 до 18.00 по будням, а в выходные дни машину там можно оставлять бесплатно.