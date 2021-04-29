Таким образом, в республике от коронавируса скончался уже 461 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Это 29 апреля подтвердил Минздрав республики.

Так, очередными жертвами инфекции стали 84-х и 75-ти летние женщины, а также 71-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, в республике от коронавируса скончался уже 461 человек. Всего же инфекция в регионе была обнаружена у 20 417 людей, в том числе и у 38 за минувшие сутки. Из них на данный момент смогли выздороветь 17 499 человек.