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Общество28 апреля 2021 16:27

29 и 30 апреля в центре Казани могут перекрыть дороги

Дело в том, что в эти дни в столице Татарстана пройдет заседание с участием глав ряда стран в рамках совета Евразийского экономического союза
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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ГИБДД Татарстана просит автомобилистов с пониманием отнестись к подобным неудобствам.

ГИБДД Татарстана просит автомобилистов с пониманием отнестись к подобным неудобствам.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за проведения межправительственного заседания стран Евразийского экономического союза в центре Казани могут возникнуть трудности с движением транспорта – перекроют улицы. Так, с 29 по 30 апреля ГИБДД Татарстана просит автомобилистов с пониманием отнестись к подобным неудобствам, тем более, что они продлятся недолго. Также водителей призывают в таких случаях следовать сигналам регулировщиков.

Напомним, в течение этих двух дней в Казани главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи интеграции в рамках Евразийского экономического союза. В том числе, особое внимание они уделят вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, перспективам сотрудничества в области космических исследований.

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