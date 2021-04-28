29 и 30 апреля в центре Казани могут перекрыть дороги

ГИБДД Татарстана просит автомобилистов с пониманием отнестись к подобным неудобствам. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за проведения межправительственного заседания стран Евразийского экономического союза в центре Казани могут возникнуть трудности с движением транспорта – перекроют улицы. Так, с 29 по 30 апреля ГИБДД Татарстана просит автомобилистов с пониманием отнестись к подобным неудобствам, тем более, что они продлятся недолго. Также водителей призывают в таких случаях следовать сигналам регулировщиков.

Напомним, в течение этих двух дней в Казани главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи интеграции в рамках Евразийского экономического союза. В том числе, особое внимание они уделят вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, перспективам сотрудничества в области космических исследований.

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