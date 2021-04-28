В Казань прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко

В аэропорту Казани его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 28 апреля, в аэропорт Казани прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Согласно протоколу, его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Роман Головченко находится в республике с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие пройдет в Казани с 29 по 30 апреля.

В нем также примут участие главы правительств России, Армении, Казахстана и Киргизии. В частности, они обсудят вопросы функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективы сотрудничества в области космических исследований.

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