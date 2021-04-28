Автобус №47 в Ульяновске меняет маршрут: куда можно доехать

Фото: мэрия Ульяновска. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

После пробной обкатки в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока автобусы маршрута №47 «2-ая проходная АО «Авиастар-СП» - улица Димитрова» вернутся к прежней схеме движения.

Напомним. что с 19 апреля автобусы маршрута №47 начали заезжать в новые жилые микрорайоны «Восьмой квартал» и «Центральный», а также проезжать по проспекту Ульяновскому.

Работала следующая схема движения: проспект Антонова - проспект Академика Филатова - проспект Ленинского Комсомола - проспект Врача Сурова - проспект Маршала Устинова – проспект Ливанова - проспект Ульяновский - проспект Созидателей - улица Деева - улица Солнечная - улица Брестская - улица Оренбургская - улица Врача Михайлова - улица 40-летия Октября - улица Московская - улица Жуковского - Димитровградское шоссе - улица Димитрова.

Теперь же, после отмены данной схемы, автобусы вновь поедут по проспектам Генерала Тюленева и Ленинского Комсомола. В новый жилой микрорайон «Восьмой квартал» они будут заезжать, следуя в направлении Верхней террасы.