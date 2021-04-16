Автобус №47 в Ульяновске меняет маршрут: куда можно будет доехать

Фото: мэрия Ульяновска.

Со следующего понедельника, 19 апреля, автобусы маршрута №47 «2-ая проходная АО «Авиастар-СП» - улица Димитрова» будут заезжать в новые жилые микрорайоны «Восьмой квартал» и «Центральный», а также проезжать по проспекту Ульяновскому.

С 19 апреля автобусы 47-го маршрута будут курсировать по следующей схеме: проспект Антонова - проспект Академика Филатова - проспект Ленинского Комсомола - проспект Врача Сурова - проспект Маршала Устинова – проспект Ливанова - проспект Ульяновский - проспект Созидателей - улица Деева - улица Солнечная - улица Брестская - улица Оренбургская - улица Врача Михайлова - улица 40-летия Октября - улица Московская - улица Жуковского - Димитровградское шоссе - улица Димитрова.