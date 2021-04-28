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Политика28 апреля 2021 10:21

29 апреля в Казань приедет глава правительства России Михаил Мишустин

В столице Татарстана он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Визит Мишустина продлится два дня.

Визит Мишустина продлится два дня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 29 по 30 апреля в Казани пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Для участия в нем в столицу Татарстана с двухдневным рабочим визитом приедет глав правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

- В ходе заседания главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза, - отметили в Кабмине России.

Так, в повестке дня вопросы функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективы сотрудничества в области космических исследований. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят и основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года.