В Казани почтили память Михаила Девятаева

Фото: мэрия Казани.

27 апреля на Арском кладбище Казани возложили цветы к могиле Героя Советского Союза, почетного гражданина города Михаила Девятаева. В церемонии приняли участие заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова и председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Михаил Девятаев ушел на фронт в годы Великой Отечественной войны. В июле 1944 года его самолет был подбит, летчик попал в плен. В тяжелейших условиях ему удалось разработать и осуществить план побега. В Казани в 1957 году Михаил Девятаев был назначен капитаном первого теплохода на подводных крыльях «Ракета». Вплоть до ухода на пенсию в 1974 году он работал капитаном на судах типов «Ракета» и «Метеор», а также капитаном-наставником Казанского речного порта. До своих последних дней Михаил Девятаев жил в Казани.

На прошлой неделе в память о герое в столице Татарстана вблизи речного порта высадили 12 деревьев. Участие в акции «Сад памяти» принял Мэр Казани Ильсур Метшин и внучка летчика Ирина Девятаева. Всего в Татарстане в рамках акции планируется высадить 700 тыс. деревьев, в том числе в Казани – более 300 тыс. саженцев.