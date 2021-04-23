В память о Михаиле Девятаеве в Казани высадили деревья

Фото: мэрия Казани.

23 апреля в Казани вблизи речного порта высадили 12 деревьев в память о Герое Советского Союза, почетном гражданине города Михаиле Девятаеве.

Идея провести мероприятие принадлежит участникам регионального объединения всероссийского движения «Волонтеры Победы».

- Мы были очень рады такому предложению и с удовольствием поддержали нашу молодежь. В армейские годы я общался с Михаилом Петровичем, очень хорошо его помню. Ничто не выдавало в нем героя Советского Союза – он был скромным, хотя и очень уважаемым ветераном. Для меня сегодняшнее событие особенно важно, и я рад, что оно проходит в кругу семьи этого великого человека. По нашим улицам, рядом с нами ходили выдающиеся герои, и наша святая обязанность – хранить память о них, - рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Вместе с главой города деревья сажала внучка героя Ирина Девятаева, правнучка Анастасия Валеева и сноха Фирдаус Девятаева. Как оказалось, традиция высаживать деревья в честь близких людей зародилась в их семье давно – много лет назад ее заложил сам Михаил Девятаев.

- Более 50 лет назад мой дедушка начал посадку деревьев в Советском районе, во дворе своего дома по улице Сеченова, 5. Он сажал деревья, когда в семье рождались дети или внуки, – рассказала Ирина Девятаева. – Такие мероприятия, как сегодня, особенно важны для нашей молодежи. Мы ведь не просто чтим память героев, мы готовим город к празднику – ко Дню Победы.

Напомним, Михаил Девятаев ушел на фронт в годы Великой Отечественной войны. В июле 1944 года его самолет был подбит, летчик попал в плен. В тяжелейших условиях ему удалось разработать и осуществить план побега. В Казани в 1957 году Михаил Девятаев был назначен капитаном первого теплохода на подводных крыльях «Ракета». Вплоть до ухода на пенсию в 1974 году он работал капитаном на судах типов «Ракета» и «Метеор», а также капитаном-наставником Казанского речного порта. До своих последних дней Михаил Девятаев жил в Казани.

В посадке деревьев приняли активное участие и сами инициаторы акции – деревья сажали более 20 волонтеров. Всего в Татарстане в рамках акции планируется высадить 700 тысяч деревьев, в том числе в Казани – более 300 тысяч саженцев.