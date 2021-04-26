В Ульяновской области зарегистрировали еще девять смертей от коронавируса

Всего в области коронавирус был обнаружен у 53 072 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным федерльного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 26 апреля, в Ульяновской области были зарегистрированы еще девять смертей от инфекции. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе достигло 1 145. Также, там за прошедшие сутки выявили 85 новых случаев заражения. Всего в области коронавирус был обнаружен у 53 072 человек.

В свою очередь региональный Роспотребнадзор сообщает, что в Ульчновской области с начала пандемии было проведено 841 510 лабораторных исследований на коронавирус, обследовано 805 028 человек. 7 882 из них сейчас находятся под медицинским наблюдением.

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