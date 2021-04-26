День Победы 9 мая 2021 в Казани: Как будет работать транспорт

Фото: мэрия Казани.

Стало известно, как будет работать общественный транспорт Казани в период майских праздников и в День Победы. 9 мая автобусы. троллейбусы, трамваи и метро будут работать в усиленном режиме. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии Казани сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре столицы Татарстана будут введены временные ограничения для движения транспортных средств. Так, дороги будут перекрыты:

- 4 мая с 18:00 до 23:00 на площади Тысячелетия, в том числе от улицы Профсоюзная до улицы Батурина;

- 7 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия, в том числе по улицам Право-Булачная и Лево-Булачная до улицы Чернышевского;

- с 17:00 8 мая и до 2:00 10 мая в связи с проведением торжественных мероприятий движение на площади Тысячелетия также будет ограничено.

В случае большого скопления людей по завершении салюта возможно частичное перекрытие и улицы Сибгата Хакима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 9 мая 2021 в Казани: полная программа мероприятий

Для горожан и гостей столицы Татарстана организуют около 100 мероприятий (подробности)