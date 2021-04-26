День Победы 9 мая 2021 в Казани: полная программа мероприятий

Праздничный парад организуют на площади Тысячелетия. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В День Победы в Казани праздничные мероприятия охватят практически все общественные пространства города. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут концерты, фестивали, спектакли и, конечно же, парад – всего около 100 мероприятий.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что пока эпидемиологическая ситуация не позволяет провести в очном формате все традиционные мероприятия, тем не менее без внимания не останется ни один ветеран.

- Несмотря на предстоящие длинные майские праздники, перед нами стоит важная задача – достойно отметить 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году пандемия не дала нам возможности воздать почести нашим уважаемым, дорогим ветеранам. На этот раз мы постараемся, чтобы празднично было всем, прежде всего нашим ветеранам и тем, ради которых мы так свято чтим и бережно передаем героическую историю победы нашим детям, молодежи, – заявил Метшин.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТЫ

На сегодняшний день в Казани проживают 7063 ветерана: инвалидов и участников войны, тружеников тыла и вдов. Их них 407 человек – это непосредственные участники войны. Об этом рассказал начальник управления культуры Азат Абзалов.

- Традиционно в апреле начинаются поздравления ветеранов. Им вручают подарочные наборы, в которые входят продуктовый комплект, открытки от президента Татарстана и Мэра Казани. В первоочередном порядке им оказывают все виды медицинской помощи. Проводятся комплексные диспансерные осмотры, которые к 1 мая завершатся на 100%. Администрации районов оказывают им помощь в проведении ремонта жилья, – отметил Абзалов

С 26 апреля в Казани стартовала всероссийская акция «Георгиевская лента». Ежедневно активисты общественного движения «Волонтеры Победы» будут вручать горожанам ленточки – символы Победы.

Появятся в Казани и новые памятные объекты. В преддверии Дня Победы состоится открытие мемориальной доски освободителю узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), начальнику Казанского гарнизона, генерал-майору Федору Красавину. Мемориал появится на доме № 4 по улице Адамюка, где с 1947 по 1948 годы он проживал.

ГДЕ ПРОЙДУТ ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9 мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, к Вечному огню, монументам Труженикам тыла, Матери и памятнику Советскому солдату в парке Победы. Главным местом празднования традиционно станет площадь Тысячелетия.

- Всех казанцев приглашаем на торжественную программу к 9:30 и просим с пониманием отнестись к досмотровым мероприятиям. Наиболее удобный вход – со стороны станции метро «Кремлевская» и со стороны набережной, – заявил Абзалов.

В 10:00 на площади Тысячелетия состоится прохождение войск Казанского гарнизона, проезд легендарных танков ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. В параде примут участие более 2 тысяч военнослужащих и курсантов военного училища, кадетов и юнармейцев. Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани. Там же в течение дня будет организована выставка боевой техники, в том числе уникального современного танка Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

В 12:00 жителей и гостей столицы будут ждать в парке Победы на фестивале детских духовых оркестров «Фанфары Победы», а с 15:00 начнутся выступления творческих коллективов города. В 18:00 в рамках проекта «РиоРита – радость Победы» для посетителей парка зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении оркестра.

В 19:00 все желающие смогут вернуться на площадь Тысячелетия, где начнется концертная программа мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате народного караоке.

Завершится празднование Дня Победы в 22:00 красочным салютом, наблюдать за которым можно будет с акватории Казанки.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Для участия необходимо собрать информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, сделать фотографию с его портретом, а в тексте рассказать о герое. Полученный материал необходимо опубликовать на официальном сайте акции.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТРАНСПОРТ

Стало известно, как будет работать общественный транспорт Казани в период майских праздников и в День Победы. 9 мая автобусы. троллейбусы, трамваи и метро будут работать в усиленном режиме.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре города будут введены временные ограничения для движения транспортных средств. Так, дороги будут перекрыты:

4 мая с 18:00 до 23:00 на площади Тысячелетия, в том числе от улицы Профсоюзная до улицы Батурина;

7 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия, в том числе по улицам Право-Булачная и Лево-Булачная до улицы Чернышевского;

с 17:00 8 мая и до 2:00 10 мая в связи с проведением торжественных мероприятий движение на площади Тысячелетия также будет ограничено.

В случае большого скопления людей по завершении салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.