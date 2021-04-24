Слуцкий о матче с "Краснодаром": Будет очень тяжело, все решат нюансы

Фото: ФК "Рубин".

25 апреля в очередном туре чемпионата России по футболу "Рубин" в Казани примет "Краснодар". Казанцам победа нужна для продолжения борьбы за еврокубки. "Краснодар" в нынешнем сезоне выступает неудачно, но под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко намерен хлопнуть дверью в концовке сезона.

По мнению главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, игра предстоит непростая. Особенно учитывая отсутствие в составе Кварацхелии и Макарова.

- "Краснодар" был и остается большой командой, текущее положение не должно никого вводить в заблуждение: остались все футболисты, команду принял новый тренер очень высокого уровня. У нас есть серьезные кадровые проблемы: и травма Кварацхелии, и дисквалификация Макарова. Поэтому все как всегда – будет очень тяжело, все будет состоять из каких-то моментов и нюансов, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы все эти нюансы сложились в нашу пользу, - заявил Слуцкий.

Матч между "Рубином" и "Краснодаром" состоится 25 апреля 2021 года. Начало игры в 19:00.