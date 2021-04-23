Рубин - Краснодар 25 апреля 2021: Без Хвичи и Макарова Слуцкий не сможет в третий раз в сезоне обыграть Гончаренко

Слуцкому придется сделать выбор, кем заменить Макарова и Хвичу. Фото: ФК "Рубин".

В 27 туре чемпионата России "Рубин" на своем поле встретится с "Краснодаром". Если казанский клуб пока считается главной сенсацией Премьер-Лиги. Команда, которую все приписывали к середнякам, но не более того, сейчас всерьез борется за еврокубки. "Краснодар" же наоборот, называют главным разочарованием турнира. Южане два года подряд попадали в тройку призеров, а сейчас идут лишь на 11 месте.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

"Краснодар" и "Рубин" встречались между собой 19 раз. Подавляющее преимущество на стороне южан, которые брали верх в 13 матчах. Казанцы записали в свой актив 4 победы. Еще два матча завершились вничью.

Впервые между собой команды сыграли 8 мая 2011 года. Тогда казанцы дома переиграли дебютанта Премьер-Лиги. Сперва Роман Шаронов отправил мяч в свои ворота, а затем дубль Карадениза принес победу казанцам 2:1. В составе "Рубина" с того матча игроков не осталось. А вот в "Краснодаре" могут помнить первый матч в Казани голкипер Городов и защитник Мартынович.

В первом круге нынешнего чемпионата в Краснодаре сильнее были хозяева поля - 3:1. На голы Кабеллы, Олссона и Берга в самой концовке ответил Старфельт.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В КОМАНДАХ

"Рубин" весной почти не удержим. Подопечные Слуцкого выиграли 6 матчей из 7 и с 46 очками пока идут пятыми, но от занимающего 3 место "Спартака" отстают всего на 1 очко, а от находящегося на второй позиции "Локомотива" - всего на три балла.

Таким образом, казанцы могут зацепиться не только за медали, но и за место в Лиге Чемпионов. Для этого, правда, надо во что бы то ни стало обыгрывать "Краснодар". Сделать это будет не так просто. В предстоящей игре точно не сыграют Хвича Кварацхелия и Денис Макаров. Первый травмирован, у второго дисквалификация.

Что касается "Краснодара", то сезон для южан пока складывается неоднозначно. С одной стороны команда впервые в своей истории пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов и единственной из российских команд попала в весеннюю стадию еврокубков. С другой, в чемпионате страны "Краснодар" выступает неудачно. На данный момент в активе южан 35 очков и только 11 место.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

После вылета из еврокубков и Кубка России, а также после 1:6 от "Спартака" и 0:5 от "Ахмата" руководство "Краснодара" пошло на смену тренера. Вакантное место после ухода Мурада Мусаева занял Виктор Гончаренко, который всего за считанные дни до этого покинул пост главного тренера ЦСКА.

При белорусском специалисте результаты "Краснодара" резко в гору не пошли - поражение в Туле от "Арсенала" 0:1 и ничья с "Зенитом" 2:2. К слову, в гре с питерцами южане смотрелись неплохо и даже вели 2:0.

Гончаренко и Слуцкий давно знакомы. Именно Слуцкий в свое время привел Гончаренко в ЦСКА и оставил ему команду, решив уехать тренировать в Европу.

В нынешнем сезоне тренеры уже встречались дважды между собой. "Рубин" Слуцкого дважды обыграл ЦСКА Гончаренко - 2:1 в Москве и 1:0 в Казани. Теперь тренерам предстоит встретиться в третий раз. Позволит ли смена команды прервать Гончаренко серию поражений в играх со Слуцким?

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Рубин", который держится в первую очередь на качественной атаке вынужден будет обойтись без двух атакующих игроков. Хвича Кварацхелия получил травму в предыдущем матче с "Уралом" и пропустит несколько недель.

Не поможет "Рубину" в матче с "Краснодаром" и Денис Макаров. Он пропустит матч из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Самошников, Уремович, Старфельт, Зотов - Абильгор, Йевтич, Шатов - Бакаев, Деспотович, Костюков.

У "Краснодара" выбор исполнителей побольше, но это тот случай, когда количество не всегда переходит в качество. Гончаренко предстоит поломать голову, кому отдать предпочтение в матче с "Рубином".

Ориентировочный состав "Краснодара": Сафонов - Петров, Мартынович, Кайо, Смольников - Газинский, Олссон, Классон, Кабелла - Ионов, Вандерсон.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Без Хвичи и Макарова впереди "Рубину" будет тяжело. Однако, учитывая просто аховую ситуацию в обороне "Краснодара", который в 7 весенних матчах пропустил 19 голов, то в то, что "Рубин" уйдет без гола как-то не верится.

Впрочем, одного точного удара для победы казанцам не хватит. Краснодарцы понимают, что именно сейчас им надо доказывать свою профпригодность Гончаренко, чтобы не оказаться на трансфере, а сохранить место в составе и на следующий сезон.

Прогноз на матч "Рубин" - "Краснодар" 25 апреля 2021 - 1:1 (результативная ничья).