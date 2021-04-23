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Общество23 апреля 2021 16:06

Минтимер Шаймиев привился от коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов посоветовал всем пойти по стопам Госсоветника РТ
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от Covid-19. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на 21-м заседании Госсовета РТ.

По его словам, сейчас чиновникам просто необходимо вакцинироваться от Covid-19, чтобы своим примером показать, насколько важна прививка в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он призвал всех не откладывать вакцинацию в долгий ящик.

Отметим, что сам Минниханов сделал прививку от коронавируса на прошлой недели. Никаких проблем со здоровьем после вакцинации у президента Татарстана не наблюдалось.