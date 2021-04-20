В Казани Роберт Мусин попросил суд провести экспертизу, которая назовет точную сумму ущерба Татфондбанка

В суде назначили перерыв до 22 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, процесс по уголовному делу экс-банкира Роберта Мусина уже находится на финишной прямой – уже должны были, по идее, состоятся прения сторон. Но тут Мусин и его защита запросили у суда провести экспертизу, которая смогла бы назвать точную сумму ущерба, который, по мнению следствия, обвиняемый причинил Татфондбанку. Напомним, до этого речь шла о 53 миллиардах рублей и именно, как утверждается правоохранителями, и рухнул банк. Хотя на суде один из экспертов сообщил, что эта сумма, наоборот, может быть и больше.

В свою очередь защита Мусина считает, что ущербом здесь может считаться только те деньги, которые были списаны со счета Татфондбанка и не возвращены обратно. То есть, по мнению адвоката, средства могли вернуться в банк не от фирм, взявших кредиты, которые в итоге объявили невозвратными, а через третьи компании и организации.

Мало того, по результатам запрошенной экспертизы хотят понять могли ли вообще невозвратные кредиты, выдача которых вменяется Роберту Мусину, повлиять на крах Татфондбанка.

К слову, суд пока по поводу таких уточнений решения не принял. Ему для этого сначала нужно выслушать ответ на такое ходатайство от стороны гособвинения. На его подготовку представители попросили время. В связи с этим процесс по делу Мусина перенесли на 22 апреля.