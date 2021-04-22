Полицейские задержали жителя Казани, который сбежал из суда

В настоящее время мужчина этапирован в следственный изолятор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершились поиски мужчины, который 20 апреля сбежал из здания мирового суда Кировского района Казани. Мужчине заменили условное лишение свободы на реальный срок в колонии, вот он и решил скрыться. Побег произошел до прибытия за осужденным конвоя.

Полицейские в краткие сроки смогли вычислить местонахождение беглеца и задержать его в одной из квартир на Нурихана Фаттаха.

- В настоящее время мужчина этапирован в следственный изолятор, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».