В Казани из здания суда совершен побег

Поисками беглеца сейчас занимается полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из здания Кировского районного мирового суда сбежал мужчина. Он сумел скрыться до появления, высланного за ним конвоя, ему хотели заменить лишение свободы с условного на реальный срок из-за совершенной кражи, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Также, по данным источника, на поиск сбежавшего из здания суда ориентирован личный состав наружной службы полиции – правоохранителей просят быть бдительными, мужчина может быть неадекватен.