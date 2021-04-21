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Происшествия21 апреля 2021 18:49

В Казани из здания суда совершен побег

Мужчине должны были заменить лишение свободы с условного на реальный срок, вот он и решил скрыться
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Поисками беглеца сейчас занимается полиция.

Поисками беглеца сейчас занимается полиция.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из здания Кировского районного мирового суда сбежал мужчина. Он сумел скрыться до появления, высланного за ним конвоя, ему хотели заменить лишение свободы с условного на реальный срок из-за совершенной кражи, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Также, по данным источника, на поиск сбежавшего из здания суда ориентирован личный состав наружной службы полиции – правоохранителей просят быть бдительными, мужчина может быть неадекватен.

ЧП