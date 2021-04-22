В Ульяновске планируется заменить 24 километра теплосетей

Коммунальщики начали готовится к зиме 2021/2022 уже в апреле. Фото: Анастасия Захарова

Глава Ульяновска Сергей Панчин уже утвердил план подготовки городских объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к предстоящей зиме 2021/2022. В планах заменить 24 километра теплосетей.

Помимо ремонта на ТЭЦ, котельных и насосных станциях будет проходить ревизия, ремонт, реконструкция и замена оборудования, а также переаттестация рабочего персонала.

На подготовку к будущей зиме работникам предстоит упорно трудится с апреля по сентябрь. На сегодня составлен и утвержден график проведения предстоящих работ.

К слову, напомним, текущий отопительный сезон в Ульяновской области из-за пришедшего похолодания продлили пока до 26 апреля.