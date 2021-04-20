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Общество20 апреля 2021 15:25

В Ульяновской области отопительный сезон продлили до 26 апреля 2021 года

Такое решение на уровне регионального правительства было принято из-за похолодания
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Приход устойчивой погоды в регион ожидают с 21 апреля.

Приход устойчивой погоды в регион ожидают с 21 апреля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В правительстве Ульяновской области во время заседания штаба по комплексному развитию региона и.о. главы Минэнергетики, ЖКХ и городской среды обалсти Александр Черепан сообщил, с 17 апреля в регионе началось похолодание с ночными минусовыми температурами.

Именно поэтому среднесуточная температура воздуха по нормативам не позволяет завершить этот отопительный сезон. Напомним, для этого в течение пяти дней она должна удержаться на отметке +8 градусов. По словам Черепанова, синоптики дали прогноз, что устойчивая погода в Ульяновскую область придет только на днях. Поэтому отопительный сезон в регионе продлен минимум до 26 апреля 2021 года.